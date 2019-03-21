البنك المركزي الأمريكي لا يتوقع زيادات للفائدة في 2019

القاهرة- وكالات:

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، على أسعار الفائدة بدون تغيير، أمس الأربعاء، واستبعد مزيد من زيادات الفائدة هذا العام، مع تحذير المركزي الأمريكي من تباطؤ متوقع في اقتصاد الولايات المتحدة.

وفي تغيير رئيسي لنظرته، يتوقع مجلس الاحتياطي الآن أيضا رفع تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط حتى عام 2021، ولم يعد يتوقع الحاجة إلى درء التضخم من خلال سياسة نقدية متشددة، بحسب وكالة رويترز.

وبعد اجتماع استمر يومين للجنته للسياسة النقدية، قال مجلس الاحتياطي أيضا إنه سيبطئ الخفض الشهري لحيازاته من سندات الخزانة من نحو 30 مليار دولار إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار اعتبارا من مايو.

وأضاف أنه سينهي خفض ميزانيته العمومية في سبتمبر، شريطة أن يتطور الاقتصاد وأوضاع سوق المال وفقا للتوقعات.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان إنه أبقى سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية، في نطاق من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة "نمو النشاط الاقتصادي تباطأ من وتيرته القوية في الربع الرابع".

وأضاف قائلا "أحدث المؤشرات تشير إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر والاستثمار الثابت للشركات في الربع الأول... إجمالي التضخم تراجع".