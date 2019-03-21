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    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:47 ص الخميس 21 مارس 2019
    ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

    كما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا بسوق العبور.

    وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 23 و26 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا.

    أسعار الأسماك السمك البوري سوق العبور

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