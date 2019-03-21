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    البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس

    10:46 ص الخميس 21 مارس 2019
    البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% إلى مستوى 14762 نقطة، في بداية تعاملات الخميس.

    بينما استقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 14724 نقطة، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

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