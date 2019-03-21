البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% إلى مستوى 14762 نقطة، في بداية تعاملات الخميس.

بينما استقر مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 14724 نقطة، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب.