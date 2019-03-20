تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما انخفض السعر في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 17.23 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة، عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.29 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.