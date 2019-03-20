ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زادت بنحو 50 قرشا مقارنة بأسعار الأمس.

وقال، وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 628 جنيها.

وكانت أسعار الذهب انخفضت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف أن عيار 18 سجل نحو 538 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 717.7 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5024 جنيهًا.

وعالميا، تراجع السعر الفوري للذهب نحو 0.2% إلى 1303.18 دولار للأوقية، متحركا في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة نحو 0.3 % إلى 1303 دولارات للأوقية، بحسب وكالة رويترز.