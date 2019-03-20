"الطاقة الشمسية ببنبان" يفوز بجائزة أفضل مشروعات البنك الدولي تميزا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، نظمت كريستالينا جورجييڤا، الرئيس المؤقت للبنك، احتفالية خاصة بتلك المناسبة بمقر البنك في واشنطن، بحضور قيادات البنك وأعضاء مجلسه التنفيذي.

وأشادت كريستالينا بالمشروع ومعدلات تنفيذه المتسارعة، وما يستهدفه من تحقيق طفرة كبيرة في إطار زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطني استراتيجي.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محافظة مصر في البنك الدولي، إن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة استراتيجية شاملة، حيث جاء في إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.

وكان المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي - وافق بالإجماع في يوليو 2017 على إقامة مشروع توليد الطاقة الشمسية ببنان، بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل المشروع بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار، لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وذكرت وزيرة الاستثمار أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري، وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة.

"كما يأتي المشروع مواكباً للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري"، بحسب الوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلي أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً في إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

ويساهم البنك الدولي في دعم مصر في مجال الطاقة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار، بخلاف مشروع الطاقة الشمسية ببنان، ومن أبرز المشروعات المشارك في دعمها مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار.