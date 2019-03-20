نائب رئيس "الضرائب" يستعرض محاور تطوير المصلحة في ندوة مع الغرفة الكندية

القاهرة- مصراوي:

نظمت مصلحة الضرائب بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية ندوة بعنوان كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، ضمن خطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجي وأسس علمية، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

واستعرض رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، محاور تطوير مصلحة الضرائب، من خلال تنفيذ إجراءات جيدة بشأن عدد من القوانين.

وذكر أن من بين هذه القوانين قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وقال عبد القادر إنه جاري العمل على تطوير الأجهزة والمعدات ضمن مشروع الميكنة الشاملة، ومشروع تنقية قواعد البيانات، ومشروع مراقبة وتسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة، ومشروع مركز الاتصال، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير الذكية، ومشروع ميكنة إجراءات وعمليات الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات الضريبية في 19 أغسطس 2018 ، وكذلك جاري اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية .

وأشار نائب رئيس المصلحة، إلى الانتهاء من مشروع إنشاء الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، ومشروع إنشاء مكتب إدارة المشروعات، ومشروع تدريب ورفع كفاءة العاملين ونشر التوعية بينهم فيما يتعلق بالتطوير.

وقال عبد القادر إن التعاون مع غرفة التجارة الكندية مثمر، لأنها داعمة لمجهودات مصلحة الضرائب المصرية وتساعد على نقل مفهوم التطوير والميكنة الذي يتم الآن.