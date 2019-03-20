البنك الأهلي يمد ساعات العمل في 64 فرعا لتحصيل مدفوعات الضرائب

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إنه مد ساعات العمل في 64 فرعا من فروعه حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 31 مارس الجاري، وخلال الفترة من 21إلى 30 أبريل المقبل، لتتفرغ هذه الفروع بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.

وأضاف البنك أن قراره بمد ساعات العمل بهذه الفروع، يأتي عملا على تحقيق موسم ضريبي ناجح دون أدنى قدر من الزحام سواء بالفروع أو المأموريات، مشيرا إلى أنه راعى في اختيار الفروع التي سيمتد العمل بها أن تغطي كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية، فضلا عن قربها من المأموريات الضريبية المعنية.

وذكر أن كافة فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات بصفة عامة تقدم خلال مواعيد العمل الرسمية خدمة تحصيل الضرائب إلكترونيا سواء نقدا أو خصما من الحسابات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على الممولين الأفراد أو الشركات العملاء منهم وغير العملاء.

وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي في اطار دعم مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل مستحقاتها خلال فترتي ذروة تقديم الإقرارات الضريبية في شهري مارس وأبريل من كل عام، وذلك عبر منظومة التحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك والتي تتيح تحصيل الايرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع سعيا للتخفيف على الممولين.

وأصدر البنك توجيهاته لكافة الفروع باتباع التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة، بحيث يتم استلام المتحصلات الضريبية من الممولين أو من مندوبي المأموريات مهما بلغت قيمتها وتغذيتها من واقع البيانات المسجلة بما يضمن سلامة عملية التحصيل، بحسب البيان.

وقال البنك إن تلك الإجراءات تهدف إلى المساهمة في تعظيم الحصيلة الضريبية والتي تنعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد القومي.

وتتضمن القائمة التالية الفروع التي سيمد البنك ساعات العمل فيها وعنوانينها