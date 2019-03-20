البترول تستهدف تنفيذ 4 مشروعات بتروكيماوية باستثمارات 1.5 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف تنفيذ 4 مشروعات جديدة في صناعة البتروكيماويات خلال السنوات الأربع المقبلة باستثمارات قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، أحد أكبر مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وخلال الجمعية، قال الملا، إن الوزارة مستمرة في استراتيجيتها للنهوض بصناعة البتروكيماويات وزيادة طاقتها الإنتاجية وإعطاء أكبر قيمة مضافة من موارد البترول والغاز ودعم ميزان المدفوعات والاقتصاد القومي.

وأكد الملا أهمية الإسراع باستكمال إجراءات تنفيذ التوسعات الجديدة، ومشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات.

وقال عبد المجيد حجازي رئيس شركة إيثيدكو، إن الشركة حققت الطاقة الإنتاجية المستهدفة خلال العام الماضي بنسبة تتجاوز 100%، وبواقع نحو 381 ألف طن بولي إيثيلين، وحوالي 19 ألف طن بيوتادايين ومشتقاته، للمساهمة في الوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتج المصري إلى الأسواق الخارجية لتحقيق عائدات دولارية.

وأضاف حجازي أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بإنشاء أكبر مشروع للدعم اللوجستي لصناعة البتروكيماويات في الإسكندرية بالتعاون بين شركات القابضة للبتروكيماويات وإيثيدكو وسيدبك.

وقال إن المشروع الجديد يمثل البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات مصانع البتروكيماويات بالإسكندرية، عبر إقامة مجموعة مستودعات وربطها بحريًا بتسهيلات شحن وتفريغ السفن بالميناء، وبريًا بمجمع صناعة البتروكيماويات بمنطقة النهضة بالإسكندرية.

وأضاف حجازي أن المشروع سيرفع السعات التخزينية للمواد الخام ويلبي الاحتياجات المستقبلية ويدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية مستقبلاً للبتروكيماويات، مشيرا إلى أنه جاري دراسة زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع إيثيدكو من البولي إيثيلين بنسبة 50% من خلال إضافة خط إنتاج ثالث ورفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيثيلين بنسبة 130%.

وأشار إلى أنه في إطار الإجراءات اللازمة لإقامة هذا المشروع تم الاستحواذ على شركة سولفاي الإسكندرية لكربونات الصوديوم وتحويلها إلى شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات، وأنه يجري حاليا عمل التصميمات المبدئية للمشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية المخطط الانتهاء منها بنهاية الشهر الحالي.

وذكر حجازي أنه يجاري حاليا الإعداد للبدء في تنفيذ مشروع مصنع المطاط الصناعي "البولي بيوتادايين" باستثمارات 100 مليون دولار وبطاقة 36 ألف طن سنويا، في إطار التوسعات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وجاري الانتهاء من التقييم الفني لعروض مناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع.