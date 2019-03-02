"كاش لس بلس" تطلق خدمة إصدار الوثيقة الإلكترونية للتأمين على السيارات

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة كاش لس بلس المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني عن تعاقدها مع عدد من شركات التأمين في السوق المصرية لإصدار وثيقة التأمين الإلكتروني الإجباري لأصحاب السيارات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت، إنها تعاقدت مع عدد من شركات التأمين ومنهم مصر للتأمين ودلتا للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين ووثاق للتأمين التكافلي والمصرية للتأمين التكافلي وبيت التمويل المصري السعودي ومصر للتأمين التكافلي وغيرهم.

أضاف البيان أن الهدف من هذا التعاقد والذي يأتي في إطار السياسة العامة للدولة المصرية في الاتجاه نحو التحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين وتقديم خدمات المرور من شباك واحد بما يضمن تخفيف العبء عن المواطنين وتسديد القسط المستحق فقط.

وكانت الإدارة العامة لنظم المرور تعاقدت مع شركة "كاش لس بلس" وشركات التأمين الإجباري المصرح لها بإصدار وثائق تأمين إلكترونية وعددهم 18 شركة، وذلك لتقديم خدمة التأمين الاجباري الإلكتروني.