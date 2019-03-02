المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توفر 1.2 مليون طن قمح لمصر في فبراير

كتبت-منال المصري:

قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أحد أذرع البنك الإسلامي للتنمية، في تصريحات خاصة لمصراوي إن المؤسسة وفرت خلال شهر فبراير الماضي 1.21 مليون طن من القمح لمصر بقيمة 162 مليون دولار في إطار الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين المؤسسة التمويل وهيئة السلع التموينية بقيمة مليار دولار.

وفي سبتمبر الماضي وقعت وزارة التموين مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية لدعم توفير سلع تموينية لمصر بقيمة مليار دولار، وهي ضمن اتفاق وقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين لتوفير سلع أساسية كالبترول ومنتجاته، والقمح، والمواد التموينية والغذائية، وسلع أخرى على مدار ٣ سنوات.

وقال سنبل على هامش مؤتمر "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" اليوم السبت إن المؤسسة حريصة على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعمل على دعم 57 دولة في مجال التنمية من بينهم مصر.

وأكد أن المؤسسة حريصة على توطيد التعاون مع كافة الفعاليات والأجهزة العاملة في مجال التجارة الدولية في مصر وستواصل، السعي والعمل الدؤوب على هذا النهج للمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم مسيرة تنميتها الشاملة.