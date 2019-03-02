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المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تضخ 10 مليارات دولار لمصر في 10 سنوات

12:24 م السبت 02 مارس 2019
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كتبت-منال المصري:

قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أحد أذرع البنك الإسلامي للتنمية، إن المؤسسة ضخت أكثر من 10 مليارات دولار لمصر بعدد 5 اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم السبت في حفل ختام مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير والذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأضاف سنبل أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ساهمت بنسبة 50% من إجمالي تنفيذ مشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير بهدف دعم الشباب المصري وقد تم إطلاق المرحلة الثانية للبرنامج بعد إقرارها من قمة الدول العربية الماضية في لبنان.

وقال إن مؤسسة التمويل الدولية الإسلامية تدعم مصر ولديها برامج مستقبلية واعدة من أهم أهمها برنامج تمكين المرأة وتدريب وتمكين الشباب باعتبارهم قادة المستقبل.

وأوضح أن مصر تعد أحد أهم الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية الذي يضم 57 بلدًا عضوًا بالبنك.

مؤتمر المؤسسة الإسلامية هاني سنبل البنك الإسلامي للتنمية تمويل التجارة مشروع التدريب والتشغيل

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