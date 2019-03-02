رئيس إيجوث لمصراوي: توقيع عقد تطوير فندق كوزموبوليتان الشهر الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- نادر نبيل:

قال شريف البنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، لمصراوي، إن الشركة ستوقع الشهر الجاري عقد تطوير فندق كوزموبوليتان، مع شركة بلازا إن، إحدى الشركات التابعة لشركة أراكان لإدارة الفنادق.

وأضاف البنداري، في حوار مع مصراوي، أنه سيتم توقيع عقد التطوير مع مطور عقاري بتكلفة إجمالية متوقعة 85 مليون جنيه يتحملها المستشمر.

وفندق كوزموبوليتان، تم إنشائه في 1902 بمنطقة باب اللوق، ثم أجريت عليه توسعات عام 1956 بإضافة أربعة طوابق، وهو فندق ثلاث نجوم بعد التطوير.

وقال البنداري، إن الشركة تعمل حاليًا للانتهاء من تطوير فندق مينا هاوس، حيث تتم عملية تطويره على مرحلتين الأولى انتهت وهي تطوير "مينا جاردن" أما المرحلة الثانية فهي تطوير قصر مينا هاوس.

وأضاف رئيس الشركة : "سنبدأ تطوير القصر خلال شهرين، من خلال طرح كراسة شروط للمستثمرين، نحن الآن في مرحلة اختيار مدير المشروع والمهندسين الاستشاريين، وسيتم التطوير بتكلفة مليار جنيه".

وكانت شركة إيجوث، وقعت عقد إدارة فندق مينا هاوس، مع شركة ماريوت العالمية بغرض إدارة فندق في 2015، لمدة 15 عامًا من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين متتاليتين كل منهما 5 سنوات.

وصنف مينا هاوس، نهاية العام الماضي، ضمن قائمة أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها على مستوى العالم في 2018، في مجلة "التايم" الأمريكية، وهو فندق 5 نجوم.

وفندق "مينا هاوس"، أنشأ عام 1869، في عهد الخديوى إسماعيل، لاستخدامه كاستراحة عندما كان يذهب للصيد في صحراء الأهرام. قام الخديوي إسماعيل بتجميل القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس في عام 1869، وأنشأ طريقا إلى الأهرامات وطور القصر ليكون مناسبا للملوك والأمراء أثناء زيارتهم للأهرامات. تم تحويله إلى فندق، بحسب الموقع الرسمي للشركة.