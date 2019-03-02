إيجوث تدرس إقامة محطة طاقة شمسية في فندق موفينبيك أسوان

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير - نادر نبيل:

قال شريف البنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، لمصراوي، إن الشركة تدرس إمكانية إقامة محطة طاقة شمسية في فندق موفينبيك في أسوان.

وأضاف البنداري في حوار مع مصراوي، أن شركته وقعت بروتوكولًا مع الهيئةالعامة للطاقة المتجددة، لاستخدام الطاقة الشمسية في الفنادق التابعة للشركة بدلا من الكهرباء، نتيجة زيادة فاتورة تكلفة الكهرباء.

"فاتورة الكهرباء مرتفعة، تصل في بعض الفنادق التابعة إلى نحو 12 مليون جنيه سنويًا، لذلك نحاول إيجاد حلول بديلة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية بالتعاون مع هيئة الطاقة المتجددة" بحسب البنداري.

وأوضح رئيس الشركة، أن دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية لخدمة الفنادق، ستكون في أسوان بها ظروف مناسبة وبها محطة بنبان، حيث ستدرس الهيئة إمكانية تنفيذ ذلك وأماكن وضع خلايا الطاقة الشمسية وحجم الإنتاج المتوقع من المحطة.

وأشار البنداري، إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيزور فريق متخصصين من الهيئة فندق موفينبيك في أسوان لمعاينة الوضع هناك "وموافاتنا بدراسة حول الاحتياجات المطلوبة".

وحققت شركة إيجوث، صافي أرباح خلال العام المالي الماضي بقيمة 398 مليون جنيه مقابل 360 مليون جنيه في العام المالي السابق، نتيجة زيادة إيرادات الفنادق، خاصة فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، بحسب رئيس الشركة.

وأضاف أن فندق الماريوت يسهم بأكبر حصة في الإيرادات لأنه صاحب علامة تجارية مميزة وسعته الفدقية كبيرة، متوقعًا أن تسجل أرباح العام الجاري زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وتمتلك الشركة 14 فندقًا تعمل بشكل جيد، ويديرها شركات متخصصة ولها اسم عالميًا، بينها (كتراكت أسوان وشهرزاد، وكليوباترا التحرير، ومينا هاوس الجيزة، وهلنان فلسطين وشتايجنبرجر سيسيل، ومريديان دهب)، وتعمل جميعها بشكل جيد بحسب البننداري.

وقال رئيس الشركة، إن القطاع السياحي من أبرز القطاعات التي تتعامل مع القطاع الخاص ، مضيفًا "نحن كشركة إيجوث لدينا تجربة ناجحة مع القطاع الخاص مثل "ريتز كارلتون وماريوت وكليوباترا" التي تتولى إدراة الفنادق التابعة للشركة، وأثبتت تلك الإدارة تحولا في أداء الفنادق".