79 % زيادة في صافي أرباح "العز الدخيلة" للصلب خلال 2018

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، أنها حققت زيادة في صافي الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 78.6% مقارنة بعام 2017.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، بلغ صافي أرباح العز الدخيلة 647.4 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل 362.4 مليون جنيه في عام 2017.

وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 41.3 مليار جنيه مقابل 34.4 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 20.1%.

كما زادت تكلفة مبيعات الشركة في عام 2018 إلى نحو 36.6 مليار جنيه مقابل 30.6 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة زيادة 19.6%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، إن إجمالي كمية المبيعات خلال العام الماضي وصلت إلى حوالي 3.3 مليون طن مقارنة بحوالي 3.2 مليون طن في عام 2017 بنسبة زيادة 2%.

وأضافت أن مبيعات الأطوال مثلت حوالي 68.6% من إجمالي كمية المبيعات في عام 2018، في حين مثلت مبيعات مسطحات الصلب حوالي 31.3% من إجمالي المبيعات.

وبلغت كمية صادرات الشركة خلال العام الماضي 716 ألف طن مقابل 686 ألف طن في عام 2017 بنسبة زيادة 4%.

وقالت الشركة إن أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية التي استخدمتها وصلت في عام 2018 إلى حوالي 12.5 مليار جنيه مقابل 11 مليار جنيه في 2017، بنسبة زيادة 13%.

وأضافت أن 56% من هذه القروض والتسهيلات مقومة بالعملة المحلية بقيمة 7 مليارات جنيه، بينما 44% منها مقومة بالعملات الأجنبية بقيمة 303.7 مليون دولار تعادل نحو 5.45 مليار جنيه.

وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن الاستهلاك المحلي من حديد التسليح ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 11%، ليصل إلى 6.7 مليون طن مقابل 6 ملايين طن في عام 2017، نتيجة مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان.

وذكرت أن نمو استهلاك حديد التسليح جاء مدفوعا بزيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروع القومي للطرق.

وقالت الشركة إن من الملاحظ انكماش حجم استهلاك حديد التسليح من قطاع البناء الخاص "الأفراد"، حيث تراجع نصيبه النسبي من إجمالي الاستهلاك من 52% في 2017 إلى 32% خلال عام 2018، في حين ارتفع النصيب النسبي لقطاع المقاولات من 44% إلى 62% مدفوعا بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

وأضافت الشركة أن عام 2018 شهد تدفق واردات حديد التسليح من الدول التي تتمتع بمزايا نسبية في التكلفة، حيث تم استيراد ما يقرب من 247 ألف طن خلال عام 2018، واستحوذت السعودية على نحو 88% من هذه الواردات في ظل ما تتمتع به هذه الصناعة في المملكة من مزايا نسبية في التكلفة نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وأسعار الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى أن "العام الماضي شهد تحول مسار تجارة منتجات الصلب الدولية تجاه الدول الأقل حماية وعلى رأسها مصر، تصريفا لفائض دولي ضخم، وهو ما انعكس في حدوث زيادة هائلة في واردات البليت إلى مصر، استغلالا لغياب أي رسوم حمائية على المنتج شبه المصنع، وهو ما جعل مصر خامس أكبر مستورد للبليت في العالم".