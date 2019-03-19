"سبيكترامي": حجم أعمال تكنولوجيا المعلومات بمصر سيبلغ 2.6 مليار دولار في 2019

كتب _ محمد علاء الدين :

قال ياسر علي المدير العام لشركة «سبيكترامي» المتخصصة في أعمال التوزيع لحلول أمن المعلومات والأمن السيبراني، إنه من المتوقع أن تزيد حجم أعمال تكنولوجيا المعلومات في مصر إلى حوالي 2.6 مليار دولار في العام الجاري.

وأوضح علي، في بيان اليوم الثلاثاء، بعد توليه منصبه، أن هذه الزيادة في أعمال "تكنولوجيا المعلومات" و "تمكين خدمات تكنولوجيا المعلومات" (ITeS) ستصل إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2020، بمعدل نمو سنوي 13.5%.

وأضاف أن مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في هذا النشاط عالمية، مشيرًا إلى أن "خدمات الحوسبة السحابية من أهم المساهمين في نمو تمكين خدمات تكنولوجيا المعلومات من العام 2017، حيث نمت بنسبة 34.8 % و 14.0% على التوالي".

وتابع في بيان صحفي اليوم "لدينا خطط قوية للسوق المصري وهدفنا على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو وضع سبيكترامي بين أفضل مزودي الخدمات في البلاد. من خلال نموذج توسيع أعمال الموردين الخاص بنا، ونحن واثقون من قدرتنا على إثراء تجربة شركائنا وعملائنا في المنطقة ".

وشركة «سبيكترامي» هي شركة متخصصة في مجال توزيع منتجات وحلول أمن المعلومات و تقديم القيمة المضافة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتواجد في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وهولندا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا وشمال أفريقيا وبلاد الشام.