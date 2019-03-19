هبوط جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك بمنتصف التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بين قرش و3 قروش في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في البنك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس إلى 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.35 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.