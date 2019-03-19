جاسكو: توزيع 61.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالسوق المحلي في 2018

كتب- مصطفى عيد:

قال ياسر صلاح رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، إن شركته استلمت ووزعت حوالي 61.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلي في عام 2018 بزيادة نسبتها 6% على العام السابق، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وأضاف صلاح أن قطاع الكهرباء كان له الأولوية الأولى في تأمين احتياجاته بنسبة 63% من إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" برئاسة الوزير، لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018.

وذكر أنه تم استكمال والانتهاء من باقي المشروعات اللازمة لتشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة والمحطات المدرجة بالخطة الخمسية لقطاع الكهرباء، كما بدأت الشركة في الإجراءات التنفيذية لمشروعات توصيل الغاز لمحطة كهرباء أكوا باور بمدينة إسنا بالأقصر، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الصعيد، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار صلاح إلى تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالي أطوالها الرئيسية مع نهاية عام 2018 إلى 7620 كيلومتر، وطاقة النقل إلى 240 مليون متر مكعب يومياً.

وأكد حرص الشركة على استمرار التطوير للشبكة القومية للغازات من خلال مركز التحكم القومى "NATA"، لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن.

وأنتجت الشركة أكثر من 2 مليون طن من المنتجات العام الماضي من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية، حيث تم تأمين احتياجات السوق المحلي بحوالي 557 ألف طن من البوتاجاز، كما تم تدعيم صناعة البتروكيماويات بأكثر من مليون طن من خليط الإيثان / بروبان لشركتي سيدبك وإيثيدكو، بحسب صلاح.

وقال صلاح إن الشركة قامت أيضا بتدفيع أكثر من مليون برميل متكثفات لمعامل التكرير بالإسكندرية خلال العام الماضي، وإنتاج 360 ألف طن من منتج البروبان الذي سيتم تدفعيه إلى مصنع إنتاج البروبيلين الجاري إنشاؤه.

وأضاف أن الشركة قامت من خلال المركز المتميز لفحص وتطوير الخطوط، بفحص مجموعة من خطوط الغاز بإجمالي أطوال 410 كيلومتر من خطوط الشبكة القومية، بالإضافة إلى فحص 283 كيلومتر لصالح شركة بدر الدين للبترول.

كما بدأت الشركة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المتطلبات الفنية لتأهيل الشبكة القومية للغازات بما يتوافق مع المتطلبات الواردة بقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وكود تشغيل الشبكة، مع الاستمرار في التطوير الإداري للشركة بهدف زيادة القدرة التشغيلية ومواكبة التغيرات المتوقعة في سوق الغاز، وفقا لياسر صلاح.

وتضمن نشاط جاسكو أيضا تشغيل وصيانة وإدارة خط الغاز العربي لصالح شركة فجر الأردنية المصرية.