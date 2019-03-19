الملا: نعمل على تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير شبكة الغازات الطبيعية

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن استراتيجية وزارة البترول الجاري تنفيذها حالياً تشتمل على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير أن هذه المشروع تهدف إلى استيعاب كميات الغاز الإضافية التي تم وضعها على الإنتاج من المراحل الأولى من مشروعات تنمية الاكتشافات الغازية التي تحققت مؤخراً بمنطقة البحر المتوسط، وكذلك استيعاب كميات الغاز المستهدفة خلال المرحلة المقبلة نتيجة استكمال باقي مراحل تنمية تلك الاكتشافات.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" برئاسة الوزير، لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2018، بحضور عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار الوزير أن هذه المشروعات تسهم إيجاباً في استدامة تأمين إمداد قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، ولاسيما قطاع الكهرباء والصناعة، مع العمل على تعظيم استخدام الغاز ليصل إلى كافة مناطق محافظات مصر باعتباره الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وساعد بدء إنتاج الغاز الطبيعي من 4 حقول خلال عام 2017 هي حقل ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية، والاستمرار في تنمية هذه الحقول وزيادة الإنتاج منها في العام الماضي، في إعلان مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي ووقف استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

كما تعمل مصر على التحول إلى مركز لتجارة وتداول الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة عبر استيراد الغاز من الدول المجاورة وتصديره بعد إسالته، إلى جانب تصدير الفائض من إنتاجها المحلي أيضا.

وبحسب بيان اليوم، أشار الملا إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.