أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 4.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 627.5 جنيه، مقابل 632 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 538 جنيهًا وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5020 جنيهًا.

وأرجع نجيب، انخفاض أسعار الذهب إلى إنخفاض سعر الدولار.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بفضل توقعات بأن يظل مجلس الاحتياطي الاتحادي على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب 0.3% إلى 1307.12 دولار للأوقية، في حين تراجع الدولار مقتربًا من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة بفعل تنامي التوقعات بأن المركزي الأمريكي.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة نحو 0.4% إلى 1306.70 دولار.