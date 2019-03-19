رئيس التنمية الصناعية: الانتهاء من 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا في 2019

كتبت- دينا خالد:

تصوير- نادر نبيل:

قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تسكين 3 مجمعات وهم مرغم وبدر وبورسعيد.

وبحسب ما ذكره غازي خلال اجتماعه مع جميعة رجال الأعمال اليوم الثلاثاء يوجد نحو 13 مجمعًا صناعيًا جاري العمل عليهم، وتم الانتهاء من نحو 60% من أعمال الإنشاءات بهم.

وأضاف غازي، أن الانتهاء من 13 مجمعًا سيكون قبل نهاية العام الجاري وتشمل 10 مجمعات في وجه قبلي و3 مجمعات وجه بحري.

وكشف غازي، أنه جاري ترفيق أكبر منطقة صناعية في مصر في الفيوم، يعد إجمالي مناطق العاشر من رمضان، وتسمى بالمنطقة الصناعية أول الفيوم، وتبلغ مساحتها 7800 فدان، وستكون منطقة صناعية عالمية من الجيل الرابع.

وأشار غازي إلى أن الهيئة تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، من خلال عدد من القوانين.

ويأتي على رأس هذه القوانين، قانون 83 لولاية الأراضي، والذي يعطي الهيئة الحق في التصرف في الأراضي التي تخصص الأغراض التنمية الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، بحسب غازي.

وأشار غازي، إلى أنه تم توفير أراضي صناعية مرفقة بمساحة أكثر من 30 مليون متر مربع منذ 2016 حتى الآن ومن المخطط أن يتم طرح نحو 60 مليون متر حتى نهاية 2020.