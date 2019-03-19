إيرادات هيرميس ترتفع بنسبة 28% إلى 5.6 مليار جنيه في 2018

القاهرة- مصراوي:

أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس، أنها حققت تراجعا في صافي الربح بنسبة 15% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للمجموعة، سجلت هيرميس صافي ربح بقيمة 1.06 مليار جنيه العام الماضي مقابل 1.25 مليار جنيه في 2017.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 28% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه مقابل نحو 4.3 مليار جنيه في عام 2017، بحسب القوائم المالية.

وسجلت إيرادات الأتعاب والعمولات نحو 2.5 مليار جنيه في 2018 بنسبة زيادة 23.6% عن 2017، وارتفعت إيرادات الفوائد والتوزيعات إلى نحو 1.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 91.1%.

وسجلت إيرادات الشركة من نشاط التأجير التمويلي نحو 770.7 مليون جنيه العام الماضي مقابل 560.2 مليون جنيه في 2017 بنسبة زيادة 37.6%، وتراجعت إيرادات الشركة من بيع استثمارات مالية إلى 72.9 مليون جنيه مقابل 766 مليون جنيه في 2017 بنسبة انخفاض 90.5%.

وارتفع إجمالي مصروفات الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 4.3 مليار جنيه مقابل نحو 3 مليارات جنيه في 2017 بنسبة زيادة 44.4%، كما زادت مدفوعات الشركة عن ضريبة الدخل إلى 211.7 مليون جنيه مقابل 126.3 مليون جنيه بنسبة زيادة 67.6%.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية للشركة إلى نحو 2.7 مليار جنيه في 2018 مقابل نحو 2 مليار جنيه في 2017، بنسبة زيادة 33.8%، والتي تضمنت أجور ومرتبات وما في حكمها بنحو 1.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31.3%، وذلك بعد تفعيل الشركة برنامجا للمكافأت مدته 3 سنوات.

ويشمل هذا البرنامج الذي بدأت الشركة تنفيذه في 2018، منح مجموعة من موظفي ومديري الشركة مكافآت نقدية يتم احتسابها على أساس سهم الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية.

كما ارتفعت مصروفات الشركة في بند الإيجار ومصروفات الإشغال إلى نحو 194.9 مليون جنيه في عام 2018، بنسبة زيادة 113%.

وقالت هيرميس في بيان لها اليوم، إن نتائج الأعمال المتعلقة بعام 2018 لا تشمل الأتعاب والمكاسب الرأسمالية المتوقع تسجيلها خلال الربع الأول من عام 2019 والناتجة عن التخارج من شركتي "Vortex I"، و"Vortex II".

وعلق كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا، "الشركة واصلت جني ثمار استراتيجية تنويع المنتجات، حيث نجحت الشركة في تحقيق أرباح تتجاوز حاجز المليار جنيه للعام الثالث على التوالي رغم تباطؤ أسواق المال العالمية وتأثيره على الأسواق التي تعمل بها الشركة".

وأضاف عوض أن قطاع التمويل غير المصرفي واصل أداءه المتميز خلال عام 2018، حيث ساهم بنحو 1.1 مليار جنيه في إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة.

وذكر أن استراتيجية التوسعات الجغرافية بأعمال قطاعات بنك الاستثمار انعكس مردودها الإيجابي على تنويع مصادر الإيرادات وإتاحة المزيد من الفرص لعملاء الشركة في أسواق جديدة.

وأوضح عوض أن العام الماضي شهد إطلاق العديد من المنتجات الجديدة، حيث تم إطلاق صندوق المجموعة المالية هيرميس للاستثمار في التعليم بمصر، والتوسع بالمنتجات المهيكلة (Structured Products)، وإنشاء إدارة لمنتجات الدخل الثابت وغيرها من الخدمات.

وأشار عوض إلى أن هذه الأنشطة الجديدة والتوسعات التي تم تنفيذها بقطاع التمويل غير المصرفي، تعطي الشركة المرونة والقدرة على تجاوز مختلف التحديات والأوضاع السوقية مع الحفاظ على ربحيتها.

وقال عوض إن أولويات الشركة خلال عام 2019 تتمثل في مواصلة التوسع بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي، في ضوء تطلعات الإدارة إلى تنمية أعمال شركة "valU" لخدمات البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى التوسع بنشاط التخصيم، كما تستهدف الإدارة ترسيخ مكانة المجموعة في الأسواق المبتدئة والناشئة التي تعمل بها.

وأضاف عوض أن الشركة تواصل دراسة فرص الاستثمار في الأسواق التي تحظى بمقومات نمو واعدة بعد أن نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية والسوقية والنقدية التي خيمت بظلالها على الأسواق خلال عام 2018، وذلك في إطار أهداف الإدارة الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات وضمان استدامتها وتعظيم القيمة للمساهمين.