  • عاجل:الحكومة توضح حقيقة إجراء تحليل عشوائي للمخدرات لجميع المواطنين (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي الأم المثالية هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    المركزي يسمح بتمويل التحول للري الحديث ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة

    12:09 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    المركزي يسمح بتمويل التحول للري الحديث ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    أصدر البنك المركزي، خطابا رسميا للبنوك، نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، بقرار مجلس إدارة البنك بالسماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة، ضمن مبادرة البنك للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد ٥% متناقص.

    وقال البنك، إن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة خلال اجتماعه في ١٣ مارس الجاري، يهدف إلى منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعي بما في ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه.

    وأشار المركزي في خطابه إلى أهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة، لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية في رفع معدلات النمو والتنمية، وتحسين أداء الاقتصاد القومي.

    وكان المركزي أعلن في مطلع 2016 إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.

    وألزم البنك المركزي البنوك، ضمن المبادرة، بتخصيص 20% من إجمالي محافظ القروض، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات.

    البنك المركزي تمويل الجمعيات التعاونية مبادرة المشروعات الصغيرة

    الخبر التالى:

    معيط: لن نطلب اعتمادات إضافية للموازنة.. ونسير على الطريق الصحيح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان