المركزي يسمح بتمويل التحول للري الحديث ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي، خطابا رسميا للبنوك، نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، بقرار مجلس إدارة البنك بالسماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة، ضمن مبادرة البنك للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد ٥% متناقص.

وقال البنك، إن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة خلال اجتماعه في ١٣ مارس الجاري، يهدف إلى منح مزيد من الدعم للقطاع الزراعي بما في ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الري ومد خطوط المياه.

وأشار المركزي في خطابه إلى أهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة، لتشمل هذا القطاع المهم لما له من آثار إيجابية في رفع معدلات النمو والتنمية، وتحسين أداء الاقتصاد القومي.

وكان المركزي أعلن في مطلع 2016 إطلاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.

وألزم البنك المركزي البنوك، ضمن المبادرة، بتخصيص 20% من إجمالي محافظ القروض، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات.