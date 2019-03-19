توفيق: طرح حصص إضافية من شركتي أبو قير والإسكندرية الحاويات قبل العيد

كتبت- شيماء حفظي :

تصوير- أحمد النجار:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم طرح حصة إضافية من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة ضمن الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية قبل عيد الفطر.

وأضاف توفيق خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت أنه سيتم طرح شركة على الأقل من الشركتين من خلال مستثمر استراتيجي على غرار طرح شركة الشرقية للدخان.

وأوضح أن طرح نسبة جديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة وهذه العملية قيد الدراسة.

وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية قال توفيق إن لجنة الطروحات تختار حاليا بين 8 شركات وسيتم اختيار 4 شركات يتم طرح حصص منها للتداول في البورصة.

وأوضح توفيق أن الدفعة الثانية من برنامج الطروحات سيتضمن طرحا أوليا لعدد من الشركات غير المتداولة في البورصة مشيرا إلى أنه تم تغيير الشركات المعلنة خلال برنامج الطروحات الحكومية في مارس 2018.

وقال إنه من المتوقع تنفيذ الدفعة الثانية من الطروحات خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2019.

وكانت الحكومة قد بدأت برنامج الطروحات الحكومية هذا الشهر بطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان نسبتها 4.5% من أسهم الشركة.