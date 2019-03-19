تقرير أمريكي يتوقع وصول واردات مصر من القمح لـ 12.6 مليون طن العام المقبل

القاهرة- وكالات:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكة أن يرتفع إنتاج مصر من القمح خلال السنة المقبلة 2019 – 2020 إلى 8.77 مليون طن متري بزيادة 4% مقارنة بالسنة الحالية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف التقرير أن واردات مصر من القمح خلال السنة المقبلة سترتفع إلى 12.6 مليون طن متري بزيادة 0.8% عن توقعاتها لواردات مصر للسنة الجارية والبالغة 12.5 مليون طن متري.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، إلا أن تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تزيح إندونيسا مصر من على عرش أكبر مستورد للقمح في العالم خلال الموسم الجاري.

وتستورد مصر القمح عادة من روسيا ورومانيا وأوكرانيا.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن م ن القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، واستوردت 5.580 مليون طن في 2016-2017 ارتفاعا من 4.440 مليون طن في العام السابق له.

وتوقع التقرير أن تستورد مصر ذُرة في السنة المقبلة بنحو 9.5 مليون طن متري، بزيادة 1% عن تقدير السنة الجارية البالغ 9.3 مليون طن متري.

يتوقع مكتب خدمة الزراعة الخارجية في القاهرة أن تستورد مصر 500 ألف طن متري من الأرز في سنة المقبلة.