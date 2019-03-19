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    وزير المالية: التنظيم والإدارة يعتمد الهيكل الموحد للضرائب

    11:17 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
    وزير المالية: التنظيم والإدارة يعتمد الهيكل الموحد للضرائب

    محمد معيط

    كتب- عبد القادر رمضان:

    قال محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتمد الأسبوع الماضي الهيكل الموحد للضرائب.

    وأضاف خلال ندوة السياسة المالية العامة التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم أن الهيكل الجديد يستهدف دمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة.

    وكان الوزير قد قال سابقًا إنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز تمهيدا لتطبيقه.

    محمد معيط وزارة المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الضرائب

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