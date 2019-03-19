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    تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:06 ص الثلاثاء 19 مارس 2019
    تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس، ليتراوح بين 24 جنيهًا و25.5 جنيه، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا.

    وانخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و300 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

    وارتفع سعر كيلو السبّيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    المأكولات البحرية أسعار الأسماك سمك البلطي سوق العبور

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