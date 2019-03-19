وزير قطاع الأعمال: اتفاق مع شركة يابانية لتصنيع السيارات بمصر خلال 3 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- أحمد النجار:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه سيتم الإعلان عن توقيع اتفاق مع شركة يابانية لتصنيع سيارات في مصر بهدف التصدير.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت اليوم الثلاثاء أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشريك الأجنبي لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات من خلال التصنيع للتصدير.

وتحاول وزارة قطاع الأعمال تطبيق التجربة المغربية في تصنيع السيارات من خلال استغلال خطوط إنتاج شركة النصر من خلال مصنع عالمي ويبيع إنتاجه خارجيا بعيدا عن السوق المحلي.

وقال الوزير إن التعاون مع الشركاء الذين يملكون خبرة في التصنيع يشمل أيضا شركة النقل والهندسة التي تصنع الإطارات.

وأضاف أنه تم اختيار شريك أجنبي لإقامة مصنع جديد للشركة في مدينة العامرية بدلا من المصنع الحالي في سموحة.

وأوضح أنه متوقع أن يتم الانتهاء من المصنع الجديد خلال عام ونصف.