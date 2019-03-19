وزير قطاع الأعمال: طرح أراضي غير مستغلة يخفض أسعار الأراضي العقارية

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن طرح الوزارة لعدد من قطع الأراضي غير المستغلة لاستغلالها في النشاط العقاري سيساهم في خفض أسعار الأراضي.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت اليوم الثلاثاء أن الوزارة تملك 250 قطعة أرض بمساحة 19 مليون متر أراضي غير مستغلة في مناطق متفرقة في القاهرة والمحافظات.

وأوضح توفيق أن طرح هذه الأراضي سيكون لصالح صغار المطورين وسيكون متاحا للمطورين سداد قيمة الأراضي بالتقسيط من خلال اتفاق مسبق مع عدد من البنوك.

وقال إن توفير تلك الأراضي سيطرح نوعية من المباني بمقاييس البناء الجديدة وهذه غير متوافرة حاليا في مناطق ملكية الأراضي.

وأضاف الوزير أن عائدات بيع هذه الأراضي سيتم توجيهها بشكل أساسي لسداد مديونيات الوزاة والتي وصلت إلى 38 مليار جنيه ثم تطوير الشركات التابعة وما يتبقى يمكن توجيهه إلى وزارة المالية.

وقال الوزير إن وزارته تستهدف فتح أسواق جديدة وخلق الطلب على الخدمة خاصة في مجال اللوجيستيات.