بعد الهبوط الكبير.. تعرف على سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بين قرش و7 قروش في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع السعر في بنك البركة، واستقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر الدولار 6 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 7 قروش في بنك الإسكندرية إلى جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 6 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 5 قروش في بنكي العربي الأفريقي وكريدي أجريكول إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 7 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 17.33 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.40 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.