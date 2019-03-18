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هبوط كبير في أسعار الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

03:26 م الإثنين 18 مارس 2019
هبوط كبير في أسعار الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

اسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بين قرش و7 قروش في 7 بنوك خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وتراجع سعر الدولار 6 قروش في بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 6 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 5 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 7 قروش في بنك قناة السويس إلى 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشًا واحدًا في بنك التعمير والإسكان إلى 17.33 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.40 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بنك الإسكندرية البنك العربي الأفريقي بنك قناة السويس

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مصدر بالمركزي: 4 مليارات دولار تدفقات من صناديق عالمية لمصر في شهرين
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