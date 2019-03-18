استعدادات نهائية لهيئة المعارض لافتتاح معرض القاهرة الدولي بعد غدٍ

كتبت- دينا خالد:

قال سامي يونس رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إنه يجري حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولي في دورته الـ52 والمقرر عقدها خلال الفترة من بعد غدٍ الأربعاء 20 إلى 29 مارس الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وأضاف يونس أن المعرض يعد أكبر حدث تجاري واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة 28 ألف متر مربع منها 17 ألف متر مربع في 5 صالات عرض، و11 ألف متر مربع في منطقة العرض المكشوف.

وذكر أن حوالي 300 شركة محلية وأجنبية تشارك بمعرض هذا العام تمثل 6 دول هي الكويت، والسودان، وأوغندا، وغانا، وبوركينا فاسو، وكينيا.

ويضم المعرض منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والسجاد، والصناعات الكيماوية، والأجهزة والأدوات المنزلية، والصناعات الحرفية واليدوية، وفقا لسامي يونس.

وأوضح يونس أن عددا من الدول الأجنبية ستشارك بفعاليات المعرض، كما تشترك وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون للمرة الثانية بعدد من المنتجات في مجالات الأثاث المكتبي والمعدني، والمنتجات اليدوية، والسلع الغذائية، والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأشار إلى حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات اللوجستية والأمنية بما يسمح بتيسير حركة المعرض، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ضيوف المعرض، وعارضين لضمان خروج المعرض بالشكل الذي يليق باسم مصر.

وقال سامي يونس إن المعرض يسهم فى ترويج وتسويق المنتجات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية خاصة في ظل الحضور المكثف للعارضين المحليين، وكذا حضور ممثلي الدول الأجنبية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لا سيما وأنه يعد المعرض الرئيسي الأكبر الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنويًا.

وذكر يونس أنه تم تجهيز المعرض بكافة التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار والتي تشمل منطقة جمركية للمعروضات الأجنبية وخدمات للنقل والتخليص ومراكز استعلامات إلى جانب ساحة انتظار للسيارات وأتوبيسات لنقل الزوار، وكذلك منطقة ترفيهية للأطفال، و12 كافيتريا، إضافة إلى تقديم 9 عروض فنية لفرق الفنون الشعبية خلال أيام المعرض.

وأوضح أنه تم نقل المعرض هذا العام من أرض المعارض إلى قاعة المؤتمرات لضمان تقديم خدمات أفضل للزائرين، وتوفير فرص تسويقية وترويجية متميزة لكافة المنتجات المعروضة.