الاستثمار تطلق مبادرة "استثمار بلا تحديات" لحل مشكلات المستثمرين

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مبادرة "استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البريد الإلكتروني.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أية عقبات تواجههم.

وخصصت الوزارة البريد الإلكتروني التالي support@miic.gov.eg لتلقي مقترحات وشكاوى المستثمرين، إلى جانب الخط الساخن برقم (16035) التابع لهيئة الاستثمار، والموقع الإلكتروني http://support.miic.gov.eg أيضا لتلقي المقترحات والشكاوي، وفقا للبيان.

وأضافت الوزارة أن هذا المبادرة تأتي في إطار استكمال إنشاء منظومة متكاملة للمساهمة في الإسراع في حل مشاكل المستثمرين، مع ربطها بمركز اتصالات هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن.

وأشارت إلى المستثمر يستطيع تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها من خلال ملء كافة البيانات التفصيلية عبر الموقع الإلكتروني، وسيتم التواصل معه بشكل فوري من خلال فريق العمل بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الأمر إذا كان متعلقا بشكوى سيتم النظر فيها فورا سواء حلها من خلال الوزارة، أو التنسيق مع الوزارة أو المحافظة أو الجهة المعنية بالشكوى للإسراع في حلها مع إطلاع المستثمر على كل خطوة يتم اتخاذها لحل مشكلتهمن خلال التواصل المستمر من فريق العمل معه.

وذكرت أن هذه المبادرة جاءت استكمالا لجهود الوزارة خلال العامين الماضيين في حل مشاكل المستثمرين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تلقت الوزارة نحو 1874 شكوى ومشكلة من المستثمرين.

وقالت الوزارة إنه تم حل وإنهاء 1569 شكوى من هذه الشكاوى، وحل 43 شكوى لشركات كبرى في القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والتجاري والتنمية العقارية والتشييد والبنية الأساسية والخدمي وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات والتعدين والصحة والإنتاج الحيواني.

وأضافت أن حل الـ43 شكوى ساهم في استثمارات بقيمة 13 مليار جنيه، ويتم النظر حاليا في 305 شكاوى منها 51 شكوى من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار.