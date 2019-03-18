غرفة القاهرة التجارية تدرس إنشاء شعبة للأدوات الصحية

كتبت- منار الرخ:

قال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تبحث إنشاء شعبة للأدوات الصحية بالغرفة، بحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين.

وقال شركة إن الغرفة ستكون لتمثيلهم أمام الجهات الحكومية، خاصة أن تجار الأدوات الصحية يعانون أزمة مع هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الواردات بشأن المواصفات الجديدة لأدوات السباكة.

وأضاف البيان أن شكري استقبل وفدًا من تجار ومستوردي الأدوات الصحية "السباكة"، وهم متى بشاي، نائبا عن تجار السبتية وجمال الشهاوي، ممثلا عن مستخلصين دمياط وبورسعيد وفوزي عبد الجليل وهيثم السميح نائبين عن تجار الفجالة، وأحمد شنشن ممثلا عن تجار دمياط.

وحضر الاجتماع، اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وفتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة.

ومن جانبه قال متى بشاي، النائب عن تجار السبتية، إنهم تقدموا بالأوراق المطلوبة لخروج شعبة الأدوات الصحية للنور، مشيرا إلى أنه في غضون 15 يوما سيتم الرد عليهم، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية لاختيار مكتب الشعبة.

وأضاف أن هناك قرار وزاري لتأسيس شعبة الأدوات الصحية والسباكة، مشددا على دعم غرفة القاهرة التجارية، الكامل لكافة التجار والمستوردين، مطالبا الجميع بالتكاتف لأن المشكلات التي تواجه المستوردين معظمها واحدة.