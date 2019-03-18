"العامة للخزف والصيني" تخسر 23.4 مليون جنيه في 8 أشهر بسبب "الركود"

كتب- مصطفى عيد:

قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها حققت خسارة مبدئية بقيمة 23.4 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو 2018 وحتى 28 فبراير الماضي.

وكانت الشركة، إحدى شركات "القابضة للصناعات المعدنية" التابعة لقطاع الأعمال العام، حققت ربح بقيمة 3.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أن الخسارة ترجع إلى نقص الإيرادات بسبب حالة الركود السائدة، وعدم تقبل السوق للأسعار التي تغطي التكلفة المرتفعة بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

وكان مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافق على طلب استقالة السيد عبد المطلب مرسي رئيس مجلس إدارة "شيني" السابق، اعتبارًا من منتصف فبراير.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحولت الشركة للخسارة بقيمة 6.8 مليون جنيه، مقابل ربح بقيمة 5.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت "شيني" إلى الخسارة في العام المالي الماضي، بقيمة 8.165 مليون جنيه، مقابل أرباحًا بقيمة 2.9 مليون جنيه في العام السابق عليه.

وتعمل الشركة العامة للخزف والصيني في إنتاج أدوات المائدة من البورسلين، وأدوات الصحية "أطقم الحمامات"، وسيراميك الأرضيات والحوائط.