الإحصاء: 46% زيادة في الموجود من القطن الشعر بنهاية أغسطس الماضي

القاهرة- مصراوي:

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر بلغ 350.2 ألف قنطار متري فى 31 أغسطس 2018 مقابل 240.2 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2017، بنسبة زيادة 45.8%.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهي في آخر أغسطس الماضي.

وبلغت كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 312.6 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 89.3%، حيث يعتبر صنف جيزة 86 أكثر الأصناف الموجودة، والذي بلغت كميته 164.5 ألف قنطار متري بنسبة 47% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2018.

وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر، حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 92.5 ألف قنطار متري بنسبة 26.4%، تليها محافظة البحيرة 53.1 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 15.2% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2018.

وسجلت الرتب العالية الجودة "جود" أعلى كمية من الموجود الفعلي من القطن الشعر، حيث بلغت 202.9 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 57.9%، يليها الرتب العالية الجودة "جود/فج"، حيث بلغت 146.9 ألف قنطار متري بنسبة 41.9% من إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر في 31 أغسطس 2018.

وبلغ إجمالي الموجود الفعلي من القطن الشعر للأقطان المستوردة 69.5 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2018، مقابل 68.9 ألف قنطار متري في 31 أغسطس 2017، بنسبة زيادة 0.8%.