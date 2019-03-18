التخطيط تشارك اليوم بمؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية السعودية 2030"

القاهرة- مصراوي:

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في غادة لبيب، نائبة الوزيرة للإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، في مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية السعودية 2030" بالمملكة العربية السعودية، والمنعقد خلال الفترة من 18 حتى 20 من مارس الجاري.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم، يقام المؤتمر تحت رعاية وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالسعودية، وذلك بهدف تسليط الضوء على التطلعات والتحديات المستقبلية للتنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة إن تسليط الضوء على هذه التطلعات خلال المؤتمر سيتم من خلال استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، واستعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت أنه سيتم استعراض أساليب رفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام، خلال المؤتمر، وأيضا استعراض أبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، وعرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية.

ويتضمن المؤتمر تقديم 19 ورقة علمية وورقة عمل، وعقد ورشتي عمل، الأولى بعنوان "مؤشرات الأداء الرئيسية"، والثانية تدور حول "التخصيص في المملكة: الفرص والتحديات".

كما يشمل المؤتمر عقد 3 حلقات نقاش، الأولى بعنوان "دفع الإنجاز نحو تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030"، والثانية تناقش "قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030"، والثالثة تتناول "الأمن السيبراني: الواقع والتحديات".