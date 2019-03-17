  • عاجل:مباشر.. نصر حسين داي 0 - 0 الزمالك.. الكونفدرالية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    رحلة مصر من استيراد الغاز المسال إلى العودة لتصديره (فيديوجرافيك)

    06:50 م الأحد 17 مارس 2019
    رحلة مصر من استيراد الغاز المسال إلى العودة لتصديره (فيديوجرافيك)

    غاز طبيعي

    كتب- مصطفى عيد:

    أعلنت وكالة بلومبرج أن مصر تعتزم العودة إلى نادي مصدر الغاز الطبيعي المسال بعد أن أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اعتزامها بيع 4 شحنات غاز للشحن في أبريل المقبل.

    ويرصد مصراوي من خلال الفيديو التالي المراحل التي مرت بها مصر منذ لجوئها لاستيراد الغاز المسال في عام 2015 لتغطية احتياجاتها، مرورا باكتشاف حقل ظهر العملاق وبدء الإنتاج منه، وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتي واعتزامها العودة للتصدير.

    استيراد الغاز المسال مصر الغاز الطبيعي القابضة للغازات الطبيعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان