رحلة مصر من استيراد الغاز المسال إلى العودة لتصديره (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وكالة بلومبرج أن مصر تعتزم العودة إلى نادي مصدر الغاز الطبيعي المسال بعد أن أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اعتزامها بيع 4 شحنات غاز للشحن في أبريل المقبل.

ويرصد مصراوي من خلال الفيديو التالي المراحل التي مرت بها مصر منذ لجوئها لاستيراد الغاز المسال في عام 2015 لتغطية احتياجاتها، مرورا باكتشاف حقل ظهر العملاق وبدء الإنتاج منه، وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتي واعتزامها العودة للتصدير.