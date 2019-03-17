الدولار يتراجع في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 8 بنوك مع نهاية تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر في بنكين أخرين.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي وقناة السويس والإسكندرية قرشًا واحدًا، ليصل إلى 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنك البركة إلى 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين، في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول، إلى 17.33 جنيه للشراء، و17.43 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان، عند 17.35 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.40 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.