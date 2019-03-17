البورصة تغلق تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مشتريات العرب

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 15033 نقطة.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين خلال تعاملات اليوم صافي شراء بقيمة 35.4 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 41.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي انخفض مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.89% إلى مستوى 14991 نقطة، بضغط من مبيعات أجنبية.