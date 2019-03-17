الرقابة الصناعية: 1092 حملة تفتيشية على المصانع خلال فبراير

كتبت- دينا حالد:

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة أجرت خلال شهر فبراير الماضي، 1092 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات، فضلاً عن إجراء 1706 دراسة فنية متخصصة.

وأضاف المانسترلي، في بيان للوزارة اليوم الأحد، أن المصلحة رخصت 427 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 108 مركز خدمة وصيانة وسجلت عدد 8 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.

وأشار المانسترلي إلى أن الرقابة على المصانع تسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ومواجهة كافة أساليب الغش وتداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص المصلحة على إلزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية.