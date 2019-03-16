السويدي إلكتريك تدرس تدشين استثمارات في 7 دول أفريقية جديدة

الدار البيضاء - منال المصري:

قال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، إن الشركة تدرس الاستثمار في 7 دول أفريقية جديدة منها السنغال وكوت ديفوار وسيراليون، خاصة وأن الدول الأفريقية تتميز بارتفاع ربحيتها.

وأشار السويدي، خلال تصريحات على هامش المنتدى الدولي السادس (أفريقيا والتنمية) المقام بالمغرب اليوم السبت، إلى أن استراتيجية الشركة تركز على التوسع في 5 قطاعات في الصناعة والمقاولات والطاقة البديلة والمناطق الصناعية والتكنولوجيا لمواكبة التطور التكنولوجي، على مستوى دول أفريقية وخليجية وعربية وامريكية بهدف جذب استثمارات جديدة لمصر .

وقال إن شركة السويدي تبحث حاليا مع الحكومة المشاركة في تطوير المناطق الصناعية وتسويقها للمساهمة في جذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى

أن شركته تمتلك 5 مناطق صناعية تتوزع منطقتين في العاشر من رمضان ومنطقة في كل من مدينة السادات وأكتوبر والعين السخنة.

وأضاف السويدي أن الشركة تبحث إنشاء شركة خدمات بهدف تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين لتسهيل الإجراءات بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن شركته تركز على توليد الطاقة البديلة عبر بناء السدود في الدول الأفريقية. بهدف تحسين البنية التحتية في هذه الدول.