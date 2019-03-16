وفا بنك يستهدف إطلاق برامج جديدة لتمويل صغار المصدرين بمصر هذا العام

عبد االرفيع الهاشمي، رئيس قطاع التجزئة في وفا بنك

الدار البيضاء-منال المصري:

كشف عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية في التجاري وفا ايجيبت، أن البنك يستهدف إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة لتمويل صغار المصدرين في مصر خلال العام الجاري.

وأضاف لمصراوي أنه سيتم الإعلان عن هذه البرامج خلال انعقاد نادي أفريقيا للتنمية في مصر لأول مرة في 12 مايو المقبل .

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة للمنتدى الدولي "أفريقيا والتنمية"، الذي يعقد في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية وينظمه التجاري وفا بنك.

وقال إن هذه البرامج تستهدف تحفيز الشركات التصديرية الصغيرة المصرية في الدخول للسوق الأفريقي وخاصة بما يمتلكه البنك من شبكة مراسلين في ١٥ دولة أفريقية.

وأضاف أن البنك يسعى أن تصبح مصر محورًا للقاءات دعم الشركات المصرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق الأفريقية وتسهيل إجراءات الصفقات التجارية بين الشركات المصرية والعملاء الأفارقة وتحويل أموالهم دون أي مشاكل لتحقيق علاقة استراتيجية كبيرة.