وفا ايجيبت بنك يستهدف 30% نموًا في محفظة القروض الكبرى بنهاية العام

الدار البيضاء-منال المصري:

قال تامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية في التجاري وفا ايجيبت بنك، إن خطة البنك تستهدف تحقيق نموا تتجاوز 30% في محفظة القروض الكبرى بنهاية 2019.

وأشار إلى أن خطة البنك تركز على التوسع في تمويل المشروعات التنموية المختلفة مثل الغذائية والطاقة والغزل والنسيج والبنية التحتية، لأن يعطي البنك أهمية أولى لزيادة تمويل قطاع الغذائية لفتح فرص تصديرية للشركات المصرية في أفريقيا.

جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة للمنتدى الدولي "أفريقيا والتنمية"، الذي يعقد بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، وينظمه التجاري وفا بنك.

وقال راغب أن استراتيجية البنك تركز أيضا على مساعدة المستثمرين العاملين في تمويل التجارة الخارجية وخاصة مع امتلاك البنك شبكة مراسلين واسعة في 14 دولة أفريقية بغرب وسط أفريقيا مما يساهم في تذليل إجراءات التصدير.