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    كريم تطلق خدمة "التوك توك" في 5 مناطق شعبية بالقاهرة والجيزة

    02:37 م السبت 16 مارس 2019
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    كتب- محمد علاء الدين:

    قال مسؤول بشركة كريم مصر لنقل الركاب عبر تطبيق الهواتف الذكية، إن الشركة أطلقت خدمة جديدة وهي " كريم توك توك" لنقل الركاب "توك توك" في 5 مناطق بالقاهرة والجيزة.

    وبحسب تصريحات المسؤول لمصراوي، فإن الخدمة متاحة حاليا بشكل تجريبي في عدد من المناطق الشعبية وهي "فيصل وأرض اللواء وإمبابة وشبرا وروض الفرج".

    وأوضح المسؤول أنه تم تسجيل السائقين بالشركة من خلال الحصول على صورة لبطاقة الرقم القومي لسائق المركبة وصورة عقد المبايعة للمركبة، وذلك لضمان التأمين على العملاء خلال الرحلات.

    أضاف أن الخدمة متاحة داخل المناطق المذكورة فقط، ولا يمكن للعميل أو السائق طلب الخدمة من أحد هذه المناطق للانتقال إلى منطقة أخرى، حيث تظهر الخدمة على التطبيق بهذه المناطق.

    وقال المصدر نحن في المرحلة التجريبية وأسعار الخدمة حاليًا ترويجية.

    يذكر أن إحدى الشركات التابعة لمجموعة غبور أطلقت العام الماضي، تطبيق يحمل اسم "حالًا"، وهو تطبيق يقدم خدمات نقل الأفراد من خلال التوك توك، ونقل الطلبات من خلال الموتوسيكلات.

    التوك توك خدمة التوك توك شركة كريم مصر تطبيق الهواتف الذكية
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