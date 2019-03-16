أسعار الذهب تقفز عالميًا فوق 1300 دولار للأوقية

القاهرة- وكالات:

عاودت أسعار الذهب الصعود فوق مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) بنهاية تعاملات أمس مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بكين منفتحة على اتخاذ تدابير إضافية متعلقة بالسياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي هذا العام.

وأنهى البلاديوم جلسة التداول مرتفعا 0.1% عند 1560.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1567.5 دولار.

وفي غضون ذلك، انتعش الذهب بعد انخفاضه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، لينهي الجلسة مرتفعا 0.4% إلى 1301.13 دولار للأوقية ومسجلا مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1302.9 دولار للأوقية، وففًا لرويترز.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض الدولار مقابل عملات منافسة، متأثرا سلبا ببيانات ضعيفة لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم والذي من المتوقع أن يلقي المزيد من الضوء على توقعات أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 15.28 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.2% إلى 828.00 دولارا للأوقية.