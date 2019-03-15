أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر.. كم يبلغ سعر الجرام اليوم؟

كتبت- شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 3 جنيهات للجرام، مقارنة بتراجع الأسعار الأمس، بدعم من زيادة سعر الخام عالميًا.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم حوالي 632 جنيهًا، مقابل 629 جنيهًا بالأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 543 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 724 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5056 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع الذهب اليوم متعافيا من الهبوط الحاد الذي مُني به في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على نحو أعطى دعما للمعدن النفيس، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وبحسب الوكالة، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1301.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بعد أن خسر نحو واحد بالمئة يوم الخميس. ويتجه المعدن الأصفر إلى تحقيق خسارة أسبوعية صغيرة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الذهب 0.5% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1301.40 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات الكبرى ويتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.