التجاري وفا بنك يعتزم عرض دراسة على "المركزي" لتمويل المشروعات الصغيرة

الدار البيضاء - منال المصري:

قال محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك، إن البنك يعتزم عرض دراسة على البنك المركزي لإنشاء نماذج من الفروع الصغيرة المتخصصة في تمويل المشروعات على غرار المغرب.

وأضاف خلال لقاء صحفي، اليوم الجمعة، على هامش المنتدى العالمي السادس "التنمية في أفريقيا" بالمغرب، أن المقترح يأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع في السوق المصري وتمويل نشاط المشروعات الصغيرة الذي يوليه البنك المركزي عناية كبرى لدوره في تشغيل أيدي عاملة بين الشباب.

وأشار إلى أن الفروع المتخصصة في تمويل نشاط المشروعات الصغيرة بالمغرب تقع على مساحة 60 متر مربع بعدد 3 موظفين مع تواجد أنظمة تكنولوجية قوية تساعد في سرعة تلبية طلبات الإقراض من أصحاب هذه المشروعات.

وأوضح الكتاني أن البنك يمتلك محفظة كبيرة في نشاط المشروعات الصغيرة بعدد عملاء يتجاوز مليون عميل، وأن التمويلات للمشروعات الصغيرة الممنوحة من البنك تتراوح بين 15 ألف دولار إلى 50 ألف دولار للمشروع الواحد.

وأكد الكتاني، أن مجموعة التجاري وفا لديها برامج لتمويل التبادل التجاري بين دول القارة، وأن المجموعة عقدت اتفاقية مع بنك أوف تشاينا وبنك التنمية الصينية وأفريكسيم بنك وبنك التنمية الصيني وشركة صينية لتوفير خدمة التأمين على مخاطر الاستثمار في أفريقيا بهدف تغطية جميع احتياجات وعملاء مجموعة التجاري وفا بنك في جميع الدول وخاصة الصين تعد أكبر شريك تجاري بين دول القارة .

وأشار إلى أن البنك يدرس تفعيل هذه الاستراتيجية في مصر وخاصة الشركات الصينية تتوسع بقوة في السوق المصري، وأن مصر نجحت في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنشاء بنية تحتية قوية وتهيئة مناخ الاستثمار وبدأت في جني ثمار البرنامج بشهادة جميع مؤسسات التمويل العالمية .