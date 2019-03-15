التخطيط تنظم ورشة العمل الثانية ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي"

القاهرة – مصراوي:

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة العمل الثانية حول "مسودة الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة" في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط على مدار شهر مارس ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي"، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

واستهدفت ورشة العمل الثانية ممثلين عن عدد من الوزارات منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والتنمية المحلية والاتصالات وممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبعض خبراء مجال الموارد البشرية ونخبة من مديري الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وفقا للبيان.

وقالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إن الورشة الحالية استهدفت الوصول إلى مسودة منقحة من الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين في الوحدات المخاطبة بالخدمة المدنية والمزمع إصداره بقرار من هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأضافت أن سلسلة الورش تعتمد علي النهج التشاركي وتحقيق الهدف الرئيس منها بما يتمثل في تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة فيما يتعلق بالوحدات المستحدثة

وناقشت الورشة الثانية عددًا من الموضوعات منها نظام تقويم الأداء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كما جاء في القانون ولائحته التنفيذية، وخطوات نظام تقويم الأداء من حيث وضع أهداف الأداء والقياس والمقارنة وتضمنت موضوعات الورشة كيفية تطبيق عملية تقويم الأداء لمختلف الوظائف، ومناقشة نماذج تقويم الأداء من حيث نموذج وضع أهداف الأداء وتقييم المنجزات وسجل الأداء الوظيفي إلى جانب نموذج جلسات التوجيه

وتتوالى سلسلة الورش التي تعقدها وزارة التخطيط ضمن فعاليات " مختبر التطوير المؤسسي" على مدار أيام الأحد لشهر مارس، وتأتي الورشة الثالثة حول وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز الإداري للدولة.