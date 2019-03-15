التجاري وفا بنك يطلق نادي أفريقيا للتنمية في مصر مايو المقبل

كتبت - منال المصري :

قال محمد الكتاني رئيس مجموعة التجاري وفا بنك، إن وفدًا من المجموعة سيزور مصر في مايو المقبل، لإطلاق نادي أفريقيا للتنمية بغرض تنظيم اجتماعات عمل بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية لتحفيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية مع الدول الأفريقية شرق وغرب أفريقيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، على هامش المنتدى العالمي السادس تحت اسم التنمية في أفريقيا في المغرب، أن النادي يهدف لخلق همزة وصل ومد الجسور بين الشركات المصرية وكل عملاء مجموعة التجاري بنك المتواجدة في 15 دولة أفريقية بينها المغرب.

"كما يستهدف النادي فتح الأبواب أمام الشركات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر لدخول السوق الأفريقي ومد الجسور أمامها لاقتحام أسواق جديدة " بحسب الكتاني.

وأوضح الكتاني، أن مجموعة التجاري وفا بنك سعت للتواجد في السوق المصري لإيمانها بدور مصر مؤثر وموقعها الاستراتيجي فإذا كانت المغرب بوابة العبور لغرب أفريقيا فمصر بوابة العبور لشرق أفريقيا.

وأشار الكتاني إلى أن البنك يعد من أوائل البنوك المغربية التي اقتحمت السوق الأفريقي وتستحوذ المجموعة على الحصة السوقية الأولى من إجمالي الأصول على مستوى البنوك المستثمرة بالقارة السمراء.

وقال رئيس البنك، إن جميع خطط البنك حققت نجاحا كبيرا في دول أفريقيا المتواجد بها وذلك لوجود دراسة دقيقة لكل دولة أفريقية متواجد بها البنك ما ساهم في تعظيم أرباح المجموعة.

وأشار الكتاني، إلى أن 35% من إجمالي معاملات مجموعة وفا التجاري بنك تأتي من الدول الأفريقية التي يستثمر بها البنك، كما تساهم هذه الدول بنسبة 30% من إجمالي الأرباح المجمعة للبنك في الدول الأفريقية التي يستثمر بها.

وناقش المنتدي العالمي السادس للتنمية أفريقيا ثالث محاور رئيسية عن دعم المراة والاستفادة وتعظيم استخدام التكنولوجية الرقمية وتاهيل الشباب ليواكب متطلبات السوق كما ناقش المنتدي سبل تعزيز التبادل التجاري.